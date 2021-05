Lojas abrem mais cedo hoje para o Dia das Mães

Na área central horário começa às 7 e vai até 18 horas

O comércio de Campo Grande vai abrir hoje mais cedo na área central, das 7 às 18 horas, para atender os filhos que querem presentear as mães no domingo. No shoppings o horário será das 10 às 22 horas. No domingo as lojas âncoras do Centro também devem abrir das 9 às 12 horas, além do funcionamento normal de shoppings.

A expectativa dos lojistas é de ampliar em até 30% as vendas no comércio e movimentar R$ 6 milhões na data, considerada a segunda em negócios após o Natal.

A mudança do tempo com o frio também deve ajudar a girar estoques. As roupas relativas à estação estão pelas vitrinas e muitos filhos estão optando por renovar o guarda-roupa da mãe.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Vila, na quinta-feira as vendas deram uma pequena retraída por conta do frio. “Mas a expectativa é de que hoje e amanhã os negócios deem uma alavancada”, salientou.

Acordo

O governo do Estado renovou na quinta-feira (6) o Termo de Compromisso com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) para continuar proporcionando aos servidores públicos estaduais descontos exclusivos nos estabelecimentos associados à câmara.

São descontos que variam de 5% a 70% sobre o valor das compras junto de diversos segmentos, como: alimentação, academia, acessórios, beleza, construção, educação, saúde, vestuário, entre outros.

A renovação desta parceria é mais uma oportunidade de o servidor público garantir um bom desconto e economizar no presente do Dia das Mães, que será comemorado neste domingo, dia 9 de maio.

De acordo com Vila, a parceria com o governo do Estado é fundamental para o varejo, que está enfrentando um dos momentos mais difíceis na história da humanidade.

“O servidor é um público extremamente especial para nós e essa parceria vai nos ajudar muito, já que nesta campanha do Varejo MS estamos estimulamos o consumo nas cidades e não só no mundo digital, pois precisamos gerar recursos dentro da nossa cidade, dentro do estado, para que a economia realmente volte a crescer”, avaliou o presidente.

