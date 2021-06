“Lockdown para quem?” Ônibus da Capital amanhecem cheios apesar de restrições

As restrições mais duras determinadas pelo governo do Estado estão em vigor desde o último domingo (13). Isso porque Campo Grande e outras 42 cidades estão na bandeira cinza do Prosseguir, que indica grau extremo de infecção para Covid-19 e as medidas servem para tentar frear o contágio. No entanto, os ônibus continuam cheios e a redução no número de linhas gerou problemas, como reclamam passageiros.

Uma leitora, que preferiu não se identificar, contou que embarcou na linha 081 (Bandeirantes-Nova Bahia), e, por volta das 7h20, saia do terminal cheio. Ela relatou ainda que mais passageiros embarcaram durante a viagem.

Outro relato de problemas com ônibus cheios veio da secretária Ana Lúcia da Silva. Ela usa a linha 313 (Bairro-Bandeirantes) e não conseguiu embarcar porque o veículo estava cheio. “O motorista não parou”, contou. “Tive que pegar carona com uma colega porque demora 40 minutos para passar [outro ônibus]”, completou.

A bandeira cinza do programa Prosseguir determina o fechamento do comércio a atividade não essencial como uma das medidas para conter o número de casos por Covid-19.

Linhas no lockdown

Com restrições mais rígidas, o transporte público da Capital está operando com itinerário usado nos sábados e deve seguir assim até o dia 24 de junho, quando as medidas restritivas deixam de vigorar. Segundo o publicado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), apenas as linhas 108, 211, 209, 302, 308, 319 e 411 estão operando com reforço de mais dois veículos nas linhas.