Lixão pega fogo e chamas atingem plantação de cana

Um incêndio de grandes proporções, que iniciou no lixão de Nova Andradina, atingiu uma lavoura de cana. As chamas iniciaram na sexta-feira (28) mas só foram controladas no sábado (29) em uma ação conjunta entre Corpo de Bombeiros Militar, Prefeitura Municipal de Nova Andradina e brigadistas da Usina Santa Helena.

Ainda não se sabe como o fogo pode ter começado, por ação humana ou se algum dos materiais existentes no lixão que poderiam ter entrado em combustão.

As chamas não atingiram nenhuma edificação e, conforme publicou o site Nova News, não houve o registro de pessoas feridas.