Prefeitos e Escritores debatem importância da leitura em LIVE

Prefeitos e secretários de educação de Mato Grosso do Sul participam da Live importância da Leitura com escritores mediados pela jornalista Keliana Fernandes. O evento acontece às 18h, nesta quinta-feira (20), e será transmitido pelas plataformas do O Estado MS Online. De acordo com a especialista Língua Portuguesa e Literatura da Equipe Brasil Escola, Marina Cabral, a literatura cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade e para isso é preciso ler.

“A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade, porque através de suas obras o artista transmite seus sentimentos e idéias do mundo, levando seu leitor à reflexão e até mesmo à mudança de posição perante a realidade, assim a literatura auxilia no processo de transformação social”, pontuou a especialista em artigo na Revista Brasil Escola.

“Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita”, destaca em seu artigo na mesma revista citada o professor Rafael Batista. Para ele, o contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento.

Escritores como Moacir Rodirgues Soares, ilustrador/autor das coleções Baby Zoo e Fábulas com Pedro Bandeira estarão presentes conversando com alguns prefeitos do Estado como o gestor de Dourados, Alan Guedes (PP), de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), de Jardim Dra Clediana (DEM), de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni (PSDB), de Água Clara, Gerolina (PSD). Entre os secretários de educação participantes estão de Ribas do Rio Pardo, Nizael Almeida, de São Gabriel do Oeste, Kalícia França, de Sete Quedas Joelba Gomes e o diretor de Cultura de Ponta Porã, Eder Rubens.

Participam ainda da live os escritores, Thania Teixeira Asinelli, que é autora da obra Produção Textual – com função social e de livros didáticos e artigos científicos. Sandra Bozza, autora de livros de alfabetização como Trabalhando com a palavra viva, Fato como esse só e O boneco biscoito. Patricia Sesiuk, autora de artigos na área de Educação, elaboradora de material didático-pedagógico para a Educação Infantil na Secretaria Municipal da Educação de Curitiba.

Também estarão presentes Joseane de Fátima Machado da Silva, autora da Coleção Historiarte – Entrelaços da Imaginação (2021) e do livro Cumpra-se e Arquive-se – Vida e educação de meninas e meninos desvalidos no Paraná (2020). Elidete Zanardini Hofius, autora das Coleções Maravilhas do Saber, Maravilhas da Alfabetização, Entrelinhas, Giramundo para bebês e O dono do mundo. Márcia Cristina Knopik, Principal obra: Bullying – Vamos juntos dizer não!. Andréa Maria Bernardini, autora da obra “Música: viver, ouvir e sentir” coleção de 5 volumes para Ensino Fundamental I com música autorais e canções folclóricas.

Ainda participam Flávio Berutti, autor de: Coleção História Afro-Brasileira e Indígena (Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio); Coleção Trânsito Legal (Ensino Fundamental 1 e 2). Coordenador da Coleção EJA (Projeto Recomeçar – Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio). Alexandre Avilez, escritor Vida com Saúde! Drogas nem pensar. Vol I e II, Fundamental I e II. Peterson Trevisan Leivas, autor de Para uma vida ecológica e sustentável e Ana Dâmaso, autora de Obesidade Infantil.