Em seu terceiro ano, o projeto Vertentes em 2021 acontece no formato de live, ao vivo na Esplanada Ferroviária, e sem a presença de público. Não perca e fortaleça a cena artística de Mato Grosso do Sul.

Paulo Góes é cantor e compositor na linha MPB, com dois álbuns lançados, um solo e outro com a banda Aruera. Também teremos a voz feminina da roqueira Jane Jane, cantora, compositora e baixista, com álbum lançado em 2013 com o apoio do FMIC.