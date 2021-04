Lira e Pacheco pedem a secretário-geral da ONU antecipação do envio de vacinas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conversaram nesta segunda-feira (12) com o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, sobre a situação da pandemia no país. Os congressistas reforçaram pedido para que o Brasil tenha prioridade no envio de vacinas contra a covid-19 do consórcio Covax Facility.

“Expus a situação dramática do Brasil. Reforcei o pedido de ajuda à ONU para o país se tornar prioridade do consórcio internacional Covax Facility para antecipação da entrega das vacinas“, disse Pacheco no Twitter.

Arthur Lira disse que explicou a Guterres “a grave situação sanitária” do Brasil na conversa por telefone. “Falei da necessidade de aumentarmos o fluxo de entrega de vacinas ao país“, afirmou no Twitter.

Nenhum dos 2 congressistas comentou sobre qual foi a resposta de Guterres sobre priorizar o Brasil no envio das vacinas.

A Covax Facility é uma aliança global, com mais de 150 países. Ela foi criada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para incentivar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas. O acordo com o Brasil é para a entrega de 42,5 milhões de doses, um investimento de R$ 2,5 bilhões.

O 1º pedido de Pacheco por vacinas na ONU foi feito em 1º de abril. O senador enviou um ofício a Guterres em que pedia o apoio do órgão e de outros países para acelerar a vacinação contra a covid-19 no Brasil. Foi enviada também uma “moção de apelo à comunidade internacional” pela situação da pandemia no país.

Até o momento, o Brasil recebeu 1.022.400 de doses da vacina da AstraZeneca do consórcio Covax Facility, em 21 de março. Era previsto outro lote até o fim de março, com mais 1,9 milhão de doses, mas elas não foram entregues.

A Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) já avisou ao Brasil e a outros países que as entregas vão ser normalizadas assim que possível. Os atrasos são por questões de produção dos laboratórios. A organização afirmou, em 26 de março, que mantém o objetivo de realizar entregas constantes até o final do 1º semestre e aumentar o número de doses oferecidas no 2º semestre.