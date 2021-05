Neste Dia do Trabalhador (1º de maio), a homenagem também vai para os profissionais que estão na linha de frente sem parar de trabalhar atendendo a todos, transportando pessoas e salvando vidas para o Brasil continuar. Aqui o repórter Itamar Buzatta, do Jornal O Estado MS, conversou com mototaxista, caminhoneiro, farmacêutico, enfermeiro padrão e policial militar. Confira abaixo a reportagem: