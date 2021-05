Lídia Valler: o Dom de se celebrar

Lídia Valler é uma mulher polivalente, destas atemporais que celebra a pessoa que é, sem nada faltando. Celebrando mais um ano de vida e de conquistas que não param de chegar em sua vida, Lídia é mãe, esposa, avó e empresária com o dom de se celebrar.

Ela faz dobrar cada 24 horas do dia . Lídia é tudo aquilo que acredita que a mulher deve ser: perseverante, ter boa índole e fé. A vantagem dela é ser mulher que se completa sozinha. Para ela a mulher é um ser humano completo. Ele tem os filhos, os cria, correndo atrás deles e por eles. Assim, é motorista, professora, trabalha e se diverte, inclusive com os filhos.

“Brinquei muito quando tive meus filhos e com eles. Digo para as minhas noras que as crianças agora quando são pequenas são as melhores gostosuras que a gente têm. Então, nós somos pacientes e donas do tempo. Nós fazemos da vida da gente, o tempo que a gente quiser”, refletiu.