Lideres de 12 partidos assinam nota contra a Polícia Federal

Cerca de 12 parlamentares estão organizando uma carta onde manifestam “preocupação” com a iniciativa da Polícia Federal de pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar o ministro Dias Toffoli.

A carta de apoio ao ministro já recebeu adesão de parlamentares de diversos partidos como o DEM, Republicanos, PSD, Rede, PT, PSOL, MDB, PSDB, PL, PCdoB, Progressistas e SDD.

Alguns dos nomes envolvidos são dos presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSDB, Bruno Araújo, do Republicanos, Marcos Pereira, do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, além do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e lideranças como Fábio Trad, do PSD, José Guimarães, do PT, e Orlando Silva, do PC do B.

Entenda o caso

Na última terça-feira (11), a PF pediu ao Supremo abertura de inquérito para investigar as declarações de Cabral afirmando que Toffoli recebeu R$ 4 milhões para favorecer dois prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).