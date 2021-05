Libertadores: mesmo com empate, Flamengo se classifica como líder

Mesmo jogando no estádio do Maracanã, o Flamengo não passou de um empate sem gols com o Vélez Sarsfield (Argentina) nesta quinta-feira (27). Mesmo com este resultado, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Rubro-Negro garantiu a primeira posição do Grupo G com 12 pontos.

A segunda posição da chave ficou com o próprio Vélez, que alcançou 10 pontos com a igualdade.

O Flamengo entrou em campo com duas ausências importantes, a do atacante Bruno Henrique e a do zagueiro/volante Willian Arão, que cumpriram suspensão. Quem retornou à equipe titular foi o goleiro Diego Alves, recuperado de uma fibrose na coxa.

Porém, o Rubro-Negro não teve uma boa atuação, atuando de forma lenta e vendo o Vélez alcançar mais posse de bola. No segundo tempo, o time da Gávea até melhorou, mas não foi eficiente nas oportunidades criadas, o que manteve o placar em 0 a 0.

O próximo compromisso do Flamengo será pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual estreia no próximo domingo (30) contra o Palmeiras a partir das 16h (horário de Brasília). (Com Agência)