Libertadores: Fluminense viaja para jogo decisivo contra o River Plate

Tricolor busca classificação para oitavas da Libertadores

O Fluminense seguiu nesta segunda-feira (24) para Buenos Aires, onde enfrenta o River Plate (Argentina) na próxima terça (25), a partir das 19h15 (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida é decisiva, isto porque o Tricolor, com 8 pontos, definirá o seu futuro na competição continental.

Nesta partida os argentinos devem contar com o retorno de 13 atletas recuperados do novo coronavírus (covid-19). Já o técnico do Fluminense, Roger Machado, não descarta mudanças no time titular para buscar a classificação. “Tudo é possível”, diz o treinador, que não descarta iniciar o confronto com o meio-campista equatoriano Cazares no lugar do veterano Nenê.

Amanhã temos mais uma batalha! Vamos, Fluminense! 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/7j7RRYaAkZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 24, 2021

Em entrevista coletiva, Roger também avaliou a derrota na final do Campeonato Carioca (para o Flamenogo por 3 a 1), título que não vai para as Laranjeiras desde 2012: “A Libertadores é importante, mas o Estadual também. Muitas vezes tiramos o peso da competição, mas há algum tempo o clube não a conquista e anseia conquistá-la novamente”.

Após definir o seu futuro na Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (29) contra o São Paulo no estádio do Morumbi.

(Agência Brasil)