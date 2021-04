Liberdade: mulher sai as ruas para festejar após divórcio

O divórcio pode ser um momento difícil, íntimo e doloroso para algumas pessoas, mas decididamente não foi o caso dessa mulher que protagonizou uma situação bem inusitada na tarde desta quinta-feira (29) nas ruas de Dourados – município distante a 229 quilômetros de Campo Grande. Com seu carro enfeitado, a nova solteira enfeitou seu veículo e saiu para comemorar após se divorciar.

Não se sabe quem é a mulher, muito menos quanto tempo durou o relacionamento, mas sua comemoração agitou as ruas da cidade do interior. Ela não escondeu, pelo contrário, quis deixar bem claro o quanto estava feliz com sua conquista.

As imagens foram feitas por um leitor que caiu na risada com a cena. Durante um vídeo o homem fala “essa aqui eu vou ter que gravar se não ninguém vai acreditar. Dá uma olhada. Divorciada, olha só a alegria da cidadã”, ri. (com repórter Itamar Buzzatta)

Veja o vídeo.