Leu, sumiu: WhatsApp vai ter mensagem que some após visualização do contato

Os usuários do WhatsApp vão receber novidades em breve, segundo o publicado pelo Tilt, do portal UOL. As próximas atualizações devem trazer recursos interessantes como mensagens que só podem ser vistas uma vez. Não há uma data confirmada para a chegada dos mecanismos. Confira tudo que foi adiantado pela publicação.

Segundo o Tilt, a informação da “mensagem temporária” veio após uma entrevista de Mark Zuckerberg ao WaBetaInfo. Ele afirmou que a empresa está trabalhando em mensagens que só podem ser vistas uma vez porque serão apagadas automaticamente depois. Também está em desenvolvimento uma opção para permitir que os usuários possam escolher para suas conversas sempre sumirem.

Outro recursos que deve alegrar os usuários é a possibilidade de encaminhar pacotes de figurinhas para os usuários. As imagens fazem grande sucesso por frequentemente estarem associadas a memes. A possibilidade está disponível na versão teste do iOS, mas deve chegar logo para os usuários beta do Android. Também será acrescentado a busca por figurinhas, o que vai facilitar a procura por aquele meme específico na hora certa da conversa.

O portal divulgou ainda que empresas terão mais recursos no WhatsApp. Quando uma conta comercial for aberta, terá um pequeno resumo do estabelecimento, além da possibilidade de atalhos para ligar, mandar mensagens, encaminhar, ver o catálogo e explorar a loja, se o comércio tiver loja no Facebook. Este recurso só está disponível para o beta do Android.

Foi adiantado ainda a possibilidade de acesso a mesma conta do WhatsApp no modo Web em até quatro dispositivos ao mesmo tempo, mas os computadores ainda ficam impossibilitados de realizarem chamadas de áudio ou vídeo para pessoas que não têm a mesma versão do aplicativo.

A nova versão do WhatsApp ainda vai permitir que as conversas em um aparelho com sistema Android sejam passadas para um Iphone, que tem o sistema iOS.

Outra novidade é que conversadas arquivadas serão arquivadas para sempre. Atualmente, a conversa é desarquivada se a pessoa te manda uma nova mensagem.