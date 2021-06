Lázaro é avistado se encondendo em gruta e deixa carta para policiais

Morador de relatou as autoridade que avistou o na noite de sexta-feira (18), o fugitivo Lázaro Barbosa, 32, em uma gruta na região de Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF. Os policiais montaram um cerco na região para tentar capturá-lo na manhã de sábado (19).

O foragido Lázaro Barbosa de Sousa deixou uma carta em um dos esconderijos em que ficou nos últimos dias enquanto fugia da polícia. Policiais encontraram a mensagem escrita à mão, com caneta vermelha, no interior da residência. O papel estava sobre uma mesa. Ainda não está claro se Lázaro escreveu ou apenas mantinha com ele o texto, que fala sobre o direito de morrer e viver.

“Então não seja tão ávido para julgar e condenar à morte”, diz outro trecho. A carta termina com a frase: “Há outras forças agindo neste mundo além da vontade do mal”. Acesse também: Moto entregador morre atropelado por carro apostando “racha”

(Com informações G1 com Notícias ao Minuto)