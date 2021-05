Ladrões invadem casa e colocam vítimas de cabeça para baixo durante assalto

Um homem foi preso nesta segunda-feira (24), após invadir uma residência junto com um comparsa. Na ocasião, eles estouraram o portão, entraram na residência e colocaram as vítimas de cabeça para baixo, enquanto pegavam objetos do local. O fato aconteceu no município de Dourados.

Segundo as mulheres, ao perceberam os autores elas tentaram entrar para dentro da residência, mas eles correram em direção à casa e conseguiram romper o portão. Neste momento, elas se trancaram dentro da casa, mas os ladrões não desistiram e arrombaram a porta.

Enquanto um criminoso colocou as vítimas deitadas no chão de cabeça para baixo, o outro ficou para o lado de fora cuidando o movimento. Eles levaram o veículo de uma delas, mas a polícia conseguiu encontrá-lo abandonado na mesma noite.

Durante a ação, as mulheres notaram algumas características dos autores, mesmo eles estando de capacete, e com a ajuda de outras informações repassadas pela equipe que localizou o veículo, os agentes do SIG conseguiram chegar ao local onde os suspeitos estariam escondidos. Os ladrões foram presos e confessaram o crime.