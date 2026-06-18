Justiça marca novo interrogatório de despachante investigado por fraudes no Detran-MS

Apontado como operador de um esquema de fraudes envolvendo o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o despachante David Cloky Hoffaman Chita voltará a ser ouvido pela Justiça em um processo que investiga irregularidades na liberação de documentação de veículos. O novo interrogatório foi marcado para o dia 27 de outubro de 2027 pelo juiz Waldir Peixoto Barbosa, da 5ª Vara Criminal de Campo Grande.

David já havia prestado depoimento em janeiro deste ano em outra ação penal relacionada ao pagamento de propina a servidores públicos para regularizar documentos de veículos de forma irregular. Em 2024, o despachante ganhou notoriedade ao tentar firmar um acordo de colaboração premiada e afirmar, em entrevista ao Jornal Midiamax, que o deputado federal Beto Pereira seria um dos responsáveis pelo esquema de corrupção no órgão. As acusações foram feitas por ele e seguem no âmbito das investigações e processos judiciais.

O processo em andamento trata de supostos crimes cometidos entre 2013 e 2014 e tem como réus David Chita e o ex-servidor do Detran-MS Calisto Mercado Magalhães. Segundo a denúncia, o esquema consistia na regularização irregular de veículos por meio da liberação de CRV (Certificados de Registro de Veículo) sem o recolhimento das taxas exigidas.

Nesta semana, a Justiça ouviu dois servidores do Detran-MS como testemunhas de acusação. Embora estivesse presente na audiência, David não foi interrogado. Ao final da sessão, o magistrado determinou a intimação de uma última testemunha e do próprio despachante para a próxima audiência, prevista para ocorrer daqui a um ano e quatro meses.

Até o momento, quatro audiências já foram realizadas no processo, com oitiva de 24 testemunhas. O juiz também registrou que a ação terá continuidade mesmo que algum dos réus deixe de comparecer à audiência designada. A reportagem procurou a defesa de David Chita para comentar o andamento do caso e o novo interrogatório, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

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