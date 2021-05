Juliana Paes vai fazer participação especial na novela ‘O Pantanal’, diz colunista

Segundo informações publicadas pela imprensa, a atriz Juliana Paes vai fazer uma participação especial em uma das novelas mais esperadas da Rede Globo: em Pantanal. Ela viverá a mãe da protagonista, Juma Marruá (Alnis Guillen).

Segundo informações, a atriz tem ido aos estúdios da emissora para participar de algumas leituras. O elenco confirmado já conta com Marcos Palmeiras, Osmar Prado, Julia Dalavia, Bruna Linzmeyer. Lembrando que a estreia da novela está prevista para apenas o ano que vem.

Além disso, a atriz está se preparando ao lado de seus pais e irmãos para conseguir reencontrar a sua avó, Íris Couto, de 96 anos de idade, que sofre de Alzheimer e vive no Rio de Janeiro, aos cuidados da mãe da atriz. O reencontro só será possível porque a mãe e a avó de Juliana Paes acabaram sendo imunizadas contra o novo coronavírus.

(Com informações do Extra Online com O Globo)