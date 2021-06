Ju Souc lança hoje o single “Vidraça”

Musicista assina pela primeira vez como intérprete, canção composta por Rodrigo Teixeira e Renan Nonato

A compositora e multi-instrumentista Ju Souc lança hoje em todas as plataformas o single “Vidraça”, sendo esta a primeira vez que a musicista assina uma canção como intérprete. A composição é de Renan Nonato, acordeonista, atualmente músico de Almir Sater e do compositor, músico e jornalista Rodrigo Teixeira. Após este lançamento virá o EP 2021, que está na fase final de produção. A ideia da canção surgiu na casa de Renan Nonato, numa visita de Rodrigo Teixeira e prestes a ir embora, depois de um ‘fica mais um pouco aí irmão’ por Renan, nasceu a canção ‘Vidraça’. Ao finalizarem a música, sentiram que a mensagem era para ser eternizada na voz de Ju Souc, amiga e parceira musical de longa data.

Ju, que é compositora, falou sobre a experiência em trabalhar como intérprete e sobre suas influências musicais. “É uma mistura, gosto de ouvir muita música e de diversos estilos musicais. Na hora de compor isso gera um resultado positivo, nas minhas composições às vezes deixo o som percussivo ser protagonista, também gosto do moderno de ser contrária às regras ou costumes sonoros. A música ‘Vidraça’ é uma inovação, pela primeira vez gravo um single assinando como intérprete. Fui ao estúdio só pra cantar, os arranjos são do Renan Nonato, ficaram lindos e, com certeza, será uma novidade sonora para quem já ouve minhas músicas”, avisa Ju Souc.

Parcerias

“Essa é a primeira canção lançada pela MM Music, responsável pela distribuição nas plataformas e sob direção de Maurício Mello. Renan Nonato além de excelente músico que é, também é produtor e arranjador, e neste lançamento pode contar com essa parceria valiosa. Acredito que alcançaremos o objetivo de levar a música para novos ouvintes, aqueles que sentem saudade da boa música com arranjos delicados e harmonia intensa muito bem pensada e executada”, celebra a artista.

A multi-instrumentista falou também sobre a atualidade e a pandemia da COVID19, ela acredita que vivemos tempos de reflexão. “É um momento delicado, apesar dos desafios que estamos enfrentando em decorrência da pandemia, particularmente me sinto mais forte emocional e fisicamente para enfrentar novos desafios. Acredito que essa fase seja de um recomeço, de estreitar novos laços, refletir e agir mais.”

Rodrigo Teixeira explicou o significado da canção ‘Vidraça’. “Esta música fala do ‘Encantado Ser’, aquele que ama sem querer ter posse, que dá liberdade ao outro ser o que ele quer e que mantém o vínculo afetivo de forma transparente”.

“Não posso deixar de mencionar que nós três (Ju Souc, Rodrigo Teixeira e Renan Nonato) somos integrantes do coletivo ‘Clube do Litoral Central’, que tem um extenso trabalho de alavancar a música regional e prestigiar compositores locais. Logo teremos novas músicas em um novo álbum que está em processo de finalização (mixagem e masterização). Enquanto isso, vamos aproveitar ‘Vidraça’ e acompanhar os próximos trabalhos nas plataformas digitais e redes sociais”, finaliza Ju Souc.

SERVIÇO: O novo single ‘Vidraça’ está disponível hoje em todas as plataformas de música. Conheça o Instagram de Ju Souc @jusouc e o site oficial: jusouc.com, lá podem ser encontradas todas as redes sociais da artista. Contato para shows(por enquanto lives) [email protected] gmail.com ou (67) 99976-9898.

Texto: Ellen Prudente