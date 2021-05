Joystyck Especial com a mãe do jogador da INTZ Gragolândia

Saiu neste sábado (8), o segundo episódio do podcast sobre e-sports – esportes eletrônicos ‘Joystyck’. Para o dia especial do dia das mães, a equipe do O Estado Online resolveu elaborar uma conversa temática com a mãe de um dos famosos no cenário profissional de League of Legends.

O nosso apresentador Lucas entrevistou Eliete Dias, mãe do jogador e streamer Leonardo Dias. ‘Léo’ é conhecido como ‘Gragolândia’ no mundo online, e atualmente é contratado pela equipe da INTZ Academy, uma espécie de time da base na organização.