Jovem sem comorbidades morre vítima de covid19 em MS

Camila de Lima Rios, 26, morreu vítima do novo coronavírus (Covid-19) na manhã de quinta-feira (8), internada no Hospital Regional de Nova Andradina desdedia 4 de abril. Segundo o Nova News, a jovem não tinha comorbidades.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, ela teve os primeiros sintomas no dia 18 de março, fez exame dia 24 e o resultado saiu dia 28, positivo. Camila é uma das mais jovens que morreram com coronavírus na região.

No boletim epidemiológico desta quinta-feira (8), Nova Andradina registra 40 óbitos, já incluindo o de Camila, e 85 casos ativos. Os suspeitos, no momento são 228 pessoas contaminadas.