Jovem quebra recepção do hospital e alega ouvir vozes para a polícia

A Polícia Militar prendeu, no início da noite de quarta-feira (13), um jovem, de 23 anos, que quebrava a sala de espera do Hospital Dr. Júlio César Paulino Maia, em Brasilândia, a aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande. o suspeito foi flagrado apenas de cueca e foi detido pelos militares logo em seguida.

segundo informações, uma guarnição policial do 1º Pelotão da 2ª Cia do 2º Batalhão de Polícia Militar foi solicitada. No local, as autoridades foram informados que o autor estava totalmente alterado e quebrando diversos móveis da unidade, dentre eles: cadeiras, balcões e impressoras.

Aos policiais, o rapaz alegou que estava ouvindo vozes do além. Na sequência, ele foi detido e encaminhado a delegacia de Polícia Civil da cidade.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)