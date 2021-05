Jovem que matou namorada vai responder por homicídio culposo

A justiça alterou a tipificação do crime cometido por Rafael de Souza Carrelo, 19 anos, de feminicídio por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O jovem é apontado como responsável pela morte da namorada, Mariana Vitória Vieira Lima, 19 anos.

No sábado (15), Rafael foi preso em flagrante por feminicídio pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no local da tragédia. Ontem (17), a juíza Eucélia Moreira Cassal, após pedido da defesa, converteu o flagrante em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Rafael de Souza, em depoimento, relatou que ele e Mariana Vitória estavam fazendo uma “brincadeira” quando ocorreu o acidente. Imagens divulgadas pela Polícia Civil, mostram o momento em que Rafael se pendura no capô do Toyota Etios e Mariana sai dirigindo o carro pela avenida.

Entenda o caso

Na madrugada de sábado, por volta das 4h20, Rafael conduzia o veículo bêbado com a namorada no capô quando perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e passou por cima da vítima.