Jovem que escondia droga em galhos de árvore é preso

Um jovem de 29 anos que guardava porções de drogas em galhos de árvores no município de Nova Andradina, cidade a 293 quilômetros da Capital, foi preso. A apreensão foi feita pela equipe da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar. O fato ocorreu no Bairro Morada do Sol, onde segundo relatos o autor escondia a droga nos galhos de uma árvore.

Com base na informação, a equipe da Força Tática foi até o local e visualizou o autor junto a alguns usuários de drogas. Ao perceber que seria abordado pela equipe policial, o traficante tentou se desfazer do entorpecente, porém policiais notaram quando ele jogou no chão um frasco de cor azul, contendo 76 trouxinhas de cocaína, totalizando 30 gramas.

Durante busca pessoal foi encontrado com o autor R$ 657 provenientes da venda das drogas. Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado juntamente com a droga até a delegacia de polícia civil, para demais providências.

Com informações do Dourados News