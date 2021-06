Jovem que atropelou namorada dirigia a 95 km/h com ela no capô, diz perícia

Momentos antes do acidente que matou a jovem Mariana Vitória Vieira Lima, 19, o carro dirigido pelo namorado da vítima, Rafael de Souza Carrelo, também de 19, estava a 95 km/h. É o que diz a perícia, que enviou o laudo para o Ministério Público.

O rapaz conduzia o automóvel pelas ruas de Campo Grande enquanto a moça estava pendurada no capô. Mais de quarenta dias depois do acidente, a perícia concluiu o laudo, que foi construído com base em informações recolhidas no local e também em imagens que mostraram o casal momentos antes do acidente. Para os peritos, o carro estava a 95 km/h momentos antes de entrar na avenida em que aconteceu a tragédia.

Ainda de acordo com o documento, a velocidade do automóvel foi fator determinante para o acidente. No laudo, é explicitado que o carro precisaria estar a, no máximo, 88 km/h para fazer a curva de entrada na avenida sem que houvesse perda de estabilidade.

O Ministério Público terá um prazo de 10 dias para se manifestar sobre o assunto e decidir se pedirá modificação no indiciamento de Rafael, já que ele responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

(Com informações Uol Notícias)