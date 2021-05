Jovem perde a perna em acidente grave na Capital e faz vaquinha online para comprar prótese

Jovem, sozinho e dono de si, Mateus Messias dos Santos de 21 anos se viu em uma situação difícil depois de perder a perna em um acidente que mudou a sua vida. Hoje o rapaz faz uma vaquinha online para ajudar na compra de uma prótese para a perna esquerda.

Foi na noite do dia 4 de janeiro deste ano que a vida de Mateus virou completamente. O rapaz que na época trabalhava de motoboy, sofreu um acidente grave na Avenida Afonso Pena com a Calógeras em Campo Grande.

Segundo o jovem, era por volta das 22h30 quando o acidente aconteceu. Ele estava trabalhando de entregador no momento do acontecido. “Eu estava subindo a Afonso Pena sentindo centro quando cheguei no cruzamento com a Calógeras, o sinal estava verde para mim. Quando eu estava quase terminando de passar no cruzamento, um carro bateu na lateral esquerda da moto”, contou.

Com o impacto, o rapaz desmaiou e só acordou na Santa Casa com policiais de trânsito fazendo perguntas do que tinha acontecido. O rapaz teve quatro fraturas exposta na perna esquerda e o tornozelo dilacerado.

Mateus chegou a passar por duas cirurgias para tentar recuperar a perna mais infelizmente as duas seu corpo rejeitou. “Não estava tendo circulação sanguínea da canela para baixo. Fiz uma cirurgia no dia 5 de janeiro e outra o dia 10, mas no dia 14 recebi a informação que precisaria amputar”, lembra.

Mesmo novo, o rapaz já tinha responsabilidades, trabalhava há dois anos com entregas, morava sozinho e pagava suas contas, sem familiares, ele sofreu com a notícia. “Muito difícil essa era minha profissão, e infelizmente não vou poder exercer mais”, lamentou.

“Hoje estou bem, mas, no começo eu me vi derrotado sem forças para continuar minha vida e seguir meus sonhos, minhas metas, eu tinha começado o ano bem animado e de repente minha vida mudou”, continuou.

Mesmo registrado, Mateus não teve seus direitos reconhecidos pelo acidente e entrou na justiça. Por ser sozinho e não ter como arcar com suas contas, hoje o jovem mora de favor na casa de um amigo que teve a ideia de fazer a vaquinha online.

“Esse meu amigo onde estou morando teve a ideia da vaquinha online para a compra da prótese. Não quero nada além dela, Preciso disso para ir sozinho atrás dos meus sonhos e conquistas. Pensamos em um jeito de conseguir e essa foi a maneira, então quem quiser ajudar, toda ajuda é bem vinda”, comentou.

A meta para a vaquinha é arrecadar R$ 13 mil reais. Com alguns compartilhamentos na internet, ele conseguiu arrecadar até o momento R$ 655 reais. Quem tiver interesse em ajudar o Mateus, pode acessar o link da vaquinha online através do https://www.vakinha.com.br/vaquinha/protese-do-mateus-messias ou ajudar de outra forma pelo telefone 67 99715-2209.