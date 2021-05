Jovem morre após ser atropelada pelo namorado

Identificada como Mariana Vitória Vieira de 19 anos, a jovem que morreu atropelada pelo próprio namorado na madrugada deste sábado (15). Na ocasião, Mariana tentava impedir que Rafael Souza, 19, dirigisse bêbado após uma briga em um bar, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Em depoimentos preliminares à Polícia MIlitar, Rafael contou que eles haviam brigado no bar e ele decidiu ir embora, então pegou a chave e saiu, momento em que a jovem subiu no capô do carro gritando. Rafael afirmou que saiu arrancando com o veículo, saindo da Avenida Afonso Pena em direção à Via Parque.

Ainda de acordo com relatos do autor, ao fazer uma curva, para entrar na Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camillo, ele perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e arremessou a namorada alguns metros à frente. Rafael passou com o carro por cima da jovem e só parou depois de 50 metros.

A vítima sofreu inúmeras fraturas pelo corpo e morreu na hora. Rafael foi levado para a Deam, que vai investigar o caso.