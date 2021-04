Jovem faz festa clandestina com DJ e 50 convidados e vai presa

Uma mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Dourados após ser flagrada promovendo uma festa clandestina com 50 pessoas nesta neste sábado (24) no município de Dourados. O fato ocorreu por volta das 22h quando várias denúncias foram realizadas nos telefones 153 e 199 da Guarda Municipal, relatando sobre o acontecimento da festa clandestina no bairro Jardim Maringá.

As equipes da GMD deslocaram até o local e constataram que o evento estava sendo realizada numa área de lazer, e aproximadamente 50 pessoas estavam no local. Na chegada das equipes o portão estava trancando, e ao solicitarem que abrissem para a fiscalização várias pessoas começaram a fugir por um portão nos fundos da área, correndo pelo matagal.

Vários jovens foram abordados, sendo flagrada grande quantidade de bebida alcóolica. Uma jovem de 27 anos se apresentou como responsável, relatou que estava comemorando seu aniversário. Até um Dj foi contratado para animar a festa.

Diante da situação a jovem foi presa e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.