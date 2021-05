Jovem é executado e corpo é jogado na ‘favelinha’ no interior de MS

Helito da Silva Benites, 18, foi encontrado morto com cinco tiros nesta quarta-feira (18). O rapaz foi encontrado sem vida na periferia da cidade de Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande. Segundo moradores da região, Helito era conhecido como “Di Menor”.

Segundo informações, o cadáver estava jogado no meio da rua e foi encontrado por populares no amanhecer do dia. As equipes da polícia e da perícia do município investigam o caso.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)