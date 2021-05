Jovem é estrangulada durante assalto na rua Quatorze de Julho

Uma jovem, de 18 anos, fez um boletim de ocorrência sobre o susto que tomou em um assalto no início da noite de quinta-feira (6), em frente do Curso Objetivo do Dom Bosco, localizado na rua Quatorze de Julho, região do centro de Campo Grande. Câmeras do local podem ter registrado o crime.

Segundo o b.o, a vítima estava indo para casa quando foi abordada por um bandido que a estrangulou e fechou a sua boca para que não gritasse. Em seguida, o suspeito pediu para que a vítima entregasse o celular MotoG6 Plus imediatamente.

Diante do medo, a jovem não identificou se o criminosos estava armado. Na sequência, e apresentou o IMEI (International Mobile Equipment Identity) de identificação do celular da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.

O código IMEI pode ser usado para bloquear e desbloquear algum celular. Todo celular tem um registro digital que o torna único e o protege. Trata-se de um número de 15 dígitos que o identifica, conhecido como IMEI (International Mobile Equipment Identity, ou identidade internacional de equipamento móvel).