Jovem é esfaqueado e chega em casa gritando que iria morrer

Jovem de 20 anos foi esfaqueado na madrugada deste domingo (18) no bairro Mário Covas, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta da meia-noite e o suspeito identificado como “Polaco” ainda não foi localizado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a irmã de 20 anos do rapaz relatou para a polícia que ele chegou em casa gritando que tinha sido esfaqueado e que iria morrer.

Após os gritos, o rapaz se jogou na varanda da residência e relatou que o autor seria um homem com apelido de Polaco. A mulher contou para as autoridades a rua onde o suspeito morava, porém a mesma não soube informar o número da residência.

No local, a vítima, que apresentava perfuração no lado esquerdo da tela, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para a Santa Casa.

A polícia não encontrou o autor no endereço fornecido pela irmão do jovem. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.