Jovem desaparecido em rio Corumbá é encontrado boiando a 35 km do Porto

O corpo de Evair Assumpção Mendes, de 25 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (28) por equipes de buscas e salvamento da Capitania Fluvial do Pantanal. O corpo estava boiando próximo a região da Baía do Tuiuiú, em meio aos camalotes, distante cerca de 35 quilômetros do Porto Geral de Corumbá.

A Perícia da Policia Civil foi chamada para os procedimentos que o caso requer.

O caso

Evair, conforme relatos do irmão à equipe dos bombeiros, teria ido ao banheiro da embarcação “09 de Julho”, que realiza frete de cargas e passageiros pelo rio Paraguai, por volta da meia-noite de ontem. Ao perceber a demora, o irmão foi em busca de Evair e não o encontrou. A embarcação seguia para a região do Castelo, segundo o proprietário.

O 6° Distrito Naval informou que as causas e responsabilidades serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação, a ser conduzido pela Capitania Fluvial do Pantanal. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)

Veja a matéria: https://oestadoonline.com.br/homem-desaparece-de-barco-no-rio-em-corumba-bombeiros-fazem-busca/