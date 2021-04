Jovem de Campo Grande recebe título de Embaixador da Paz pela YSP

A Associação Internacional de Jovens e Estudantes pela Paz (YSP), entidade ligada a ONU, promove nesse sábado o Painel Internacional com líderes que se destacam na realização de projetos voltados ao protagonismo e emancipação de jovens.

O painel conta com a participação de jovens de vários países e tem como objetivo disseminar boas práticas locais que poderão se tornar práticas globais e que estejam conectadas com os objetivos da agenda 2030 da ONU. Uma das temáticas serão as medidas adotadas pelos líderes de forma a sanar os problemas causados pela pandemia no desenvolvimento dos jovens.

Durante o evento o YSP homenageará 13 jovens de todo país que se destacam em suas áreas de atuação. Mato Grosso do Sul será representado pelo gestor público Maicon Nogueira que tem experiência em políticas públicas para jovens e foi criador do Programa de capacitação de jovens Levanta Juventude, já premiado nacionalmente e que agora, por meio do painel será apresentado a jovens do mundo todo.

Para participar do evento que acontece totalmente online os interessados deverão se inscrever no link abaixo:

https://www.ysplatinamerica.org/