Jovem de 23 anos morre após se envolver em acidente com caminhão

Jovem de 23 anos, identificado como João Daniel Ovelar, morreu na madrugada deste domingo (18) após colidir o veículo que conduzia, um VW Gol, contra um caminhão boiadeiro. O acidente de trânsito ocorreu no Km 144 da BR-267, em Nova Andradina, a 300 km da Capital.

Conforme informações do site Nova News, devido ao impacto da colisão frontal, o veículo de passeio ficou completamente destruído e o jovem, que estava sozinho, morreu no local. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Criminal estiveram presentes no local do acidente, próximo ao Posto da Torre.