Um jovem identificado como Lucas da Silva Peralta de 21 anos, morreu após capotar o carro em uma rodovia em direção a Porto Murtinho, cidade distante a 440 quilômetros de Campo Grande. A vítima conduzia um veículo Fiat-Uno e não resistiu aos impactos do acidente. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (2).

Segundo informações de populares para a equipe de reportagem do jornal O Estado Online, a polícia e a perícia estiveram no local, mas ainda investigam a causa do acidente.