Jornalistas reivindicam vacinação contra a covid-19 para a categoria

Mobilização dos profissionais é a nível nacional

Jornalistas de todo país realizam mobilização nesta quarta-feira (09) reivindicando a inclusão da categoria na vacinação contra a covid-19. No Mato Grosso do Sul, o presidente do sindicato dos jornalistas, Walter Gonçalves Filho participou de um ato simbólico em frente à Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Com faixa de apelo “Essencial é garantir a vacinação de quem está na linha de frente”, os participantes foram atendidos pelo Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. Durante o ato, foi entregue um ofício com a pesquisa realizada nas redações da Capital e dos municípios do interior. O documento informa que até abril desde ano 200 profissionais contraíram a doença e oito não resistiram.

Em entrevista, Resende declarou que fará novo pedido ao órgão federal, responsável por regulamentar a vacinação no país. Caso o pedido seja negado, o secretário garantiu que irá tentar pactuar com os secretários dos 78 municípios do Estado para que seja aberta uma exceção.

O secretário destacou também que com a chegada de mais 51.500 doses de Astrazeneca, além das 34.420 da Pfizer que já estão nos postos de vacinação, profissionais de até 40 anos certamente conseguirão ser imunizados nos próximos dias. “Vamos acelerar a vacinação”, declarou.

Hoje, o boletim da SES apontou que Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24h mais 3.034 casos do novo coronavírus (covid-19).