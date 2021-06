Jornalista é agredida por ex e passa por cirurgia na boca

Com graves ferimentos na boca e lesões pelo corpo, a jornalista e apresentadora da Record Goiás, Silvye Alves, precisou passar por cirurgia depois de ser agredida na madrugada desta segunda-feira (21), pelo ex-namorado, na frente de seu filho de 11 anos. A informação é da página Raio Imortal. O ex, Ricardo Hilgenstieler, invadiu o prédio onde Silvye reside e a agrediu com socos, chutes e tapas.

Ele é de Santa Catarina e foi detido no aeroporto Santa Genoveva, quando tentava fugir. Em recuperação, a jornalista postou o seguinte em seu perfil nas redes sociais:

“Não está sendo fácil. A dor física só não é pior que a dor na alma. A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho sofrer. Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje aconteceu o pior. Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum. Assim que conseguir, vou conversar com vocês. Se puder, nos coloque em suas orações”, desabafou a apresentadora, por meio das redes sociais.

https://www.instagram.com/p/CQYCSFonnN9/?utm_source=ig_embed&ig_rid=270cac39-e3f3-4b58-a14e-b9d9c3eec430