Jogadores da seleção criticam Copa América, mas negam boicote

Os jogadores da seleção brasileira se manifestaram contra a organização da Copa América no Brasil. Na madrugada desta 4ª feira (9.jun.2021), o elenco se pronunciou pelas redes sociais, em uma nota conjunta, criticando a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) pela maneira como a entidade se portou após a impossibilidade de sediar o evento na Argentina e na Colômbia, como previsto inicialmente.

Apesar das críticas, os atletas afirmaram que disputarão a competição, que inicia no domingo (13). O Brasil estreia às 18h (horário de Brasília), contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília. Atual campeã, a seleção dirigida por Tite está no Grupo B, ao lado também de Colômbia, Equador e Peru. A convocação para o torneio será anunciada ainda nesta quarta-feira (9).

Entrevista com Tite

Em entrevista depois da vitória do Brasil sobre o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa, Tite voltou a se esquivar de temas controversos como o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Declarou apenas que a situação não influenciou as decisões que foram tomadas por ele ou pelos jogadores.

Tite não comentou sobre o descontentamento dos jogadores com a realização da Copa América. Disse, porém, que não é hipócrita ou alienado. “Não sou hipócrita, não sou alienado e sei que as coisas acontecem. Mas sei dar prioridade. Prioridade é meu trabalho e a dignidade do meu trabalho”, falou.

“Pensei no trabalho, nas exigências que teria, cada dia, cada momento, quem escalar certo. Consultamos, trabalhamos (…). Peguei minha energia toda e fiquei voltado para isso”, declarou.

Questionado sobre qual seria seu limite para permanecer no cargo, respondeu: “Meu limite é da serenidade, da paz. Agradecer a todos do estafe, comissão técnica, grande trabalho que conseguimos realizar. De estar em paz comigo mesmo, respeitar todos. De ter o mesmo cuidado”.

“Temos posições, nós somos, mas temos, agora temos, sim, a grandeza. E talvez o momento particular seja de externar, mas agora não. Agora tem uma seleção, um trabalho, um grupo todo muito importante”, afirmou.

(Com informações do Poder360)