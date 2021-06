Jogador do Bangu é retirado de ambulância em jogo da Série D

O meia Caio César, do Bangu, precisou ser retirado de ambulância do jogo do time contra o São Bento, em Sorocaba (SP), pela segunda rodada da série D do Campeonato Brasileiro.

Caio César se envolveu em um choque de cabeça com um jogador do São Bento, no final do primeiro tempo. Ele chegou a sair do campo caminhando após ser atendido pelo departamento médico do Bangu e o jogo foi reiniciado.

Quando já estava fora do campo, se encaminhando para o banco de reservas, ele caiu no chão e chegou a se debater. O jogo foi paralisado e a ambulância entrou em campo para levar o jogador para o hospital.

O Bangu informou que o jogador está consciente e foi levado para o hospital "seguindo o protocolo de observação médica".

