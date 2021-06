João Fernandes leva filho com Mabel Calzolari à cerimônia de cremação da atriz

O corpo de Mabel Calzolari foi cremado nesta sexta-feira (25), no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Ex-marido da atriz, João Fernandes, que homenageou Mabel com uma tatuagem, chegou ao local acompanhado por Nicolas, de 1 ano e 11 meses, filho do casal.

Do lado de fora do crematório, João foi abraçado por amigos e familiares mais próximos da atriz, que puderam estar presentes na despedida. Visivelmente abalado, o artista também passou um tempo ao ar livre, brincando com o menino.

Mabel morreu na última terça-feira, aos 21 anos, vítima de uma doença rara na coluna, que acabou se espalhando pela medula. Diagnosticada com aracnoitide pós-raqueanestesia, logo após o nascimento do filho, a artista passou por nove cirurgias diferentes e compartilhava o tratamento com os fãs, em suas redes sociais.

De acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, Tatá Werneck, que recentemente se despediu do amigo Paulo Gustavo, ajudava a custear o tratamento de Mabel. A mãe de Clara Maria, que teria contribuído com R$ 15 mil para uma vaquinha virtual feita em prol de Mabel, também se prontificou a pagar as despesas do velório e da cremação da atriz, que teve seus órgãos doados.