Já é possível transferir dinheiro pelo WhatsApp

Já atualizou seu Whatsapp? Se está atualizado vá até a opção de transferência no lá no ícone de “clipe de papel” (Android) ou “+” (iPhone) no campo de mensagens, o mesmo em que aparecem as opções de enviar uma imagem, documento, localização ou contato.

O Whatsapp Pay começou a funcionar nesta terça-feira (4) no Brasil e cada operação, de envio ou recebimento, não pode passar de R$ 5 mil por mês, e o limite da transação é R$ 1 mil por vez. O app informa que o recurso vai aparecer “gradualmente” nas próximas semanas, mas é preciso atualizá-lo nas lojas de aplicativos.

Ainda não há uma data prevista para os pagamentos também incluírem, por enquanto é só entre pessoas físicas. Não serão cobradas taxas pelas transferências que podem ser várias de até R$ 1 mil por transação. Cada usuário pode receber até 20 transferências diariamente. O limite é de R$ 5 mil por mês para cada tipo de operação, ou seja, para recebimento e outros R$ 5 mil para envio.

Só pode usar o recursos quem tem conta bancária com cartões de débito, pré-pago ou combo com as bandeiras Visa ou Mastercard de um desses bancos: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi ou Woop Sicredi. Não vale nenhum cartão de crédito.

Modo de uso

Para começar, toque no ícone de “clipe de papel” (Android) ou “+” (iPhone) e escolha a opção “Pagamento”; insira o valor e uma mensagem opcional; aperte em “Pagar” e coloque o PIN (senha) do Facebook Pay. A transação vai aparecer como se fosse uma mensagem na conversa do WhatsApp, e a pessoa precisa aceitar o pagamento. Depois, o dinheiro cairá na conta dela.

Se for a primeira vez usando o serviço, será preciso aceitar os termos de uso, criar um PIN (senha) do Facebook Pay, cadastrar um cartão pré-pago ou de débito de uma das instituições parceiras e confirmar o cadastro na plataforma.

Caso o contato não tenha habilitado o recurso de pagamentos do WhatsApp, uma notificação vai pedir para que cadastre o cartão no sistema a fim de receber a transferência – isso precisa ser feito em até 2 dias, caso contrário o valor é reembolsado.

Para fazer as transferências no WhatsApp, as pessoas precisam ter um número de telefone do Brasil. Somente transações dentro do país e em moeda local são autorizadas.