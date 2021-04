Ítalo desbancou Medina ao somar 14,94 nas suas duas melhores ondas, contra 13,27 do compatriota, para ficar com o título da etapa. O potiguar agora lidera o ranking com 16.085 pontos e deixou o paulista na segunda colocação, com 15.600.

O evento em Newcastle foi marcado pelo bom desempenho de surfistas brasileiros. Deivid Silva e Adriano de Souza, o Mineirinho, pararam nas quartas de final, e Filipe Toledo foi até as semifinais, fase em que foi eliminado por Ítalo. Campeão mundial em 2015, Mineirinho se despedirá do circuito ao final da temporada. (Com informações do Estadão Conteúdo)