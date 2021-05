“Irmãs do tráfico” são presas com bolada de dinheiro

As “irmãs do tráfico” como são conhecidas Graziela Pereira, 18 anos, e Pâmela Rodrigues, 28 anos, foram presas nesta terça-feira (25), pela Polícia Civil em Dourados, município a 230 quilômetros da Capital. As mulheres comandavam o tráfico e foram presas com Droga e dinheiro.

O SIG já investigava o caso e obteve informações de que aconteceria comercialização de entorpecentes, na rua Monte Castelo, proximidades do Ministério Público. Durante diligências, policiais civil abordaram Pâmela e o irmão dela, quando seguiam em uma moto modelo CG 150, naquela região. Com a jovem, a polícia encontrou duas pedras de 50 gramas cada de crack.

O irmão da jovem alegou que não sabia sobre a ação criminosa, o que foi constatado posteriormente pela polícia. A polícia civil fez abordagens em duas residências, situadas na Sitioca Campina Verde, sendo no corredor 5 e no corredor 10.

Nesta última, endereço da casa de Graziela, foi encontrado 168 gramas de cocaína e três porções de crack, além de cerca de R$ 10 mil.

Foi identificado ainda que Graziela estava com 57 gramas de pasta base e 13 gramas de maconha, além de 1 balança de precisão. As irmãs foram levadas para o 1° Distrito Policial e responderão por tráfico de drogas.