Invocação do Mal: A ordem do demônio

Filme da franquia de sucesso tem novo diretor e inspiração em clássico do cinema

Quem aprecia filmes de terror sabe que “Invocação do Mal”ao longo dos anos tornou-se uma grande franquia do gênero. As aventuras do casal Warren renderam ainda origem a derivados como “Annabelle” e “A Freira”, que fizeram um sucesso. “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” chega aos cinemas esta semana para alegria da legião de fãs, ansiosos por muitos sustos. Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam como Ed e Lorraine Warren, respectivamente.

O elenco ainda conta com Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, Charlene Amoia, Paul Wilson e Sterling Jerins e a direção fica por conta de Michael Chaves, de “A Maldição da Chorona” (2019).

Na trama de “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” é revelada uma história assustadora de terror, envolvendo assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga).

Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

Críticas

Miguel Morales, do site Arroba Nerd, afirmou que o terceiro filme da franquia “Invocação do Mal” foge do trivial em filmes do gênero. “‘Invocação do Mal 3: A Ordem Do Demônio’ apresenta um filme com um tom mais dramático ao invés de ser um terrorzão daqueles de subir os cabelos do braço, mas, para mim, isso só deixa o longa se destacar dos outros da franquia e faz uma mudança interessante para uma fórmula que tem dado muito certo, e muito dinheiro para o estúdio. No fim das contas, Ed e Lorraine mudam de década, mudam também o tipo de ameaça que enfrentam, mas fica claro que a força contra as ameaças do mal está no que sempre foi de mais importante dentro da franquia de filmes protagonizados pela dupla: o relacionamento e o amor verdadeiro entre eles.”

Matheus Mans, editor do site Esquina da Cultura, classificou o longa como bom e defendeu que a franquia dá sinais de cansaço. “‘Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio’ é um filme que deve ficar dividido para o grande público.

