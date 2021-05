Investigado por tentativa de homicídio era foragido da polícia

Investigado por tentativa de homicídio, um homem que não teve sua identidade divulgada foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12). Ele era foragido da polícia e foi capturado durante uma operação que aconteceu no bairro Parque do Sol, pela equipe do SIG da 5ª Delegacia de Campo Grande.

Na ocasião, o autor foi indiciado como narcotraficante, após promover uma sessão de espancamento a um outro homem por não concordar com suas opiniões. Segundo informações policiais, um dos pivôs principais seria referente ao comando do tráfico de drogas na região. A vítima foi levada para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Após os levantamentos da investigação e cruzamento de informações, os policiais civis chegaram ao endereço e fizeram a apreensão do autor que estava foragido do sistema prisional . Ele vai responder por tráfico e porte ilegal de arma de fogo do tipo pistola calibre 9 mm.

Ainda no local, a equipe localizou 130 gramas de maconha, acondicionada em porções prontas para a venda, embalagens plásticas, R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em dinheiro trocado e um caderno de contabilidade da traficância.