EUA dizem que 17 mil deixaram Cabul na última semana

Os Estados Unidos retiraram 2,5 mil norte-americanos de Cabul na última semana, afirmou uma autoridade sênior do país neste sábado (21), acrescentando que Washington está lutando contra “o tempo e o espaço” para que as pessoas possam deixar em segurança o Afeganistão.

Falando com repórteres no Pentágono, o major-general William Taylor afirmou que 17 mil pessoas até agora foram retiradas do país, incluindo 2,5 mil norte-americanos.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que não tinha uma “contagem perfeita” de quantos norte-americanos permaneciam em Cabul e no Afeganistão no geral.

“Estamos lutando contra o tempo e o espaço”, disse Kirby. “É essa a corrida em que estamos agora. E estamos tentando fazer isso o mais rápido e o mais seguro possível”.

Kirby se recusou a descrever as “dinâmicas de ameaça” específicas em Cabul, mas classificou a situação de segurança como “fluída e dinâmica”. Ele disse que o objetivo dos EUA é “tirar o máximo de pessoas que pudermos o mais rápido que pudermos. É esse o nosso foco”.

Taylor, integrante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, disse que 3,8 mil pessoas foram retiradas em aviões fretados e do exército dos EUA do aeroporto de Cabul nas últimas 24 horas.

Uma semana após o grupo militante islâmico Talibã assumir o controle do Afeganistão, os Estados Unidos estão desesperadamente tentando retirar milhares de pessoas, incluindo norte-americanos, e afegãos em risco por terem trabalhado com as forças lideradas pelos EUA durante a guerra de duas décadas no país.

Tem havido cenas caóticas no aeroporto de Cabul, à medida em que a evacuação se desenvolve.