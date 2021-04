Internacional anuncia retorno do atacante Taison após 11 temporadas

Jogador de 33 anos passou última década atuando no futebol ucraniano

Taison está de volta ao Internacional após 11 anos. Nesta sexta-feira (16), o Colorado acertou o retorno do atacante de 33 anos, que assinou por duas temporadas com o clube que o projetou. A contratação foi divulgada horas após o Shakthar Donetsk (Ucrânia) anunciar a rescisão do contrato do atleta.

Revelado no Progresso, equipe da cidade de Pelotas (RS), onde nasceu, Taison foi para o Inter ainda na base e se profissionalizou em 2008. Pelo Colorado, foi bicampeão gaúcho (2008 e 2009) e também venceu a Copa Sul-Americana (2008), a Copa Suruga (2009) e a Libertadores (2010).

Após a conquista do principal torneio do continente, o atacante se transferiu para o Metalist Kharkiv (Ucrânia), disputando quase 400 jogos no futebol europeu. Desse total, 299 partidas foram vestindo a camisa do Shakthar, marcando 55 gols. O atleta participou de 15 títulos do clube e foi capitão por duas temporadas.

Em 2016, Taison chegou pela primeira vez à seleção brasileira principal, convocado pelo técnico Tite. No mesmo ano, estreou com a amarelinha substituindo o também atacante Gabriel Jesus na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em 2018, foi chamado para o Mundial da Rússia.

Após anunciar Taison, o Inter corre contra o tempo para regularizar o jogador. Ele precisa ter o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ser inscrito até 48 horas antes da estreia na Libertadores, na terça-feira (20), às 19h15 (horário de Brasília), contra o campeão boliviano Always Ready, em La Paz (Bolívia).

(Agência Brasil)