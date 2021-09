Rio Paraguai atinge nível negativo pelo segundo ano seguido

Pelo segundo ano consecutivo, o rio Paraguai atingiu nível negativo na régua de Ladário. Neste sábado (11) a altura do rio chegou a -2 centímetros, aponta o monitoramento feito pelo Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste, organização militar subordinada ao Comando do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil.

Conforme o Diário Corumbaense, no ano passado o rio alcançou altura negativa somente em 1° de outubro, quando mediu -3 centímetros na centenária régua ladarense. Em 2020, houve a maior estiagem em 50 anos. O rio Paraguai atingiu a marca mínima de 32 centímetros negativos (-32 cm) nos dias 23 e 25 de outubro. O maior ciclo de seca registrado no Pantanal foi de dez anos consecutivos (1964 a 1973). Nesse ciclo, o nível mínimo foi de 61 centímetros abaixo do zero da régua, ocorrido em 1964, segundo a Embrapa Pantanal.

O fato de a régua marcar altura abaixo do zero da régua não significa que as pessoas podem “atravessar a pé” o rio Paraguai. A explicação para isso é que a régua foi instalada num local de fácil leitura (margem direita do rio), assim, o zero da régua não corresponde ao local mais profundo. Se o nível da água do rio Paraguai, em Ladário, atingisse a marca de zero centímetro, mesmo assim o rio nesse local teria uma largura de aproximadamente 250 metros e uma profundidade média de 4 metros.

Daí a explicação para o fato dessa régua já ter registrado valores negativos, como ocorreu em 1964, quando o nível ficou 61 centímetros abaixo do zero.

Alturas ainda mais negativas

Monitoramento feito pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM indica marcas ainda mais baixas para as próximas três semanas. No dia 17, a régua ladarense pode atingir altura negativa de 20 centímetros. Para 24 de setembro, pode chegar aos 31 centímetros negativos. Para a sexta-feira, 1° de outubro, a previsão é que o nível do rio em Ladário alcance negativos 39 centímetros.