Homem invade casa da ex e estupra mulher em Nova Alvorada do Sul

Homem de 32 anos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (19), em Nova Alvorada do Sul, distante 110 quilômetros de Campo Grande, após estuprar invadir a casa da ex-mulher e estuprá-la.

De acordo com o site Alvorada Informa, a vítima, de 29 anos, estava em casa quando o ex-marido chegou ao local. Dentro da residência, ele obrigou estuprou a mulher.

Durante o ataque, o suspeito também ameaçou os filhos do casal, dizendo que a vítima poderia perder a guarda das crianças, caso ela não reatasse o relacionamento.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do autor, que negou o crime cometido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade e agora segue à disposição da Justiça.

