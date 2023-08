Homem é morto a facadas por amigo após um dia bebendo e assando carne

Homem identificado como Wilsoni Boer, 43 anos, foi assassinado a facadas no final da tarde de ontem (27), no Assentamento Santa Rosa, localizado no município de Itaquiraí, que fica a 340 km de Campo Grande.

O suspeito do crime segundo testemunhas seria José Mauro dos Santos, de 54 anos, amigo de Wilsoni.

Segundo o Site Tá na Mídia Naviraí, ambos passaram o dia juntos ingerindo bebidas alcoólicas e assando carne, no final da tarde tiveram desentendimento. José então teria saído e retornado armado e começado a discutir novamente. O fim da discussão foi quando José esfaqueou Wilsoni quatro vezes, a vítima morreu no local.

O suspeito foi para casa e disse a esposa que havia feito “besteira” ele pegou todos os documentos e fugiu. O caso está sendo investigado.