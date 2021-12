Famílias de Sidrolândia recebem “surpresa” de Tereza Cristina com entrega de mais de 2,5 mil cestas básicas

A titular do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Tereza Cristina, participou no dia de ontem (18) de um “sábado solidário” no município de Sidrolândia, distante pouco mais de 70 quilômetros de Campo Grande. Ao lado de autoridades, a ministra fez a entrega de 2.695 cestas de alimentos para as famílias sul-mato-grossenses.

A ação, que faz parte da campanha “Brasileiros pelo Brasil”, leva alimentos da agricultura familiar a quem mais precisa. Entre outros municípios beneficiados, Tereza Cristina teve Terenos (117), Rio Brilhante (450) e Maracaju (450), além da Capital – que recebeu 531 cestas básicas.

Lembrando que o custo médio da cesta básica de alimentos teve – no mês de novembro – ligeira queda em Campo Grande. Com 1,26% mais barata, o valor ficou em R$ 645,17. Mesmo com o pequeno alívio, Campo Grande continua em sexto lugar no ranking das cestas mais caras.